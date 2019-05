Homem detido por assaltar interior de automóveis na Amadora

Um homem de 30 anos foi detido por assaltar o interior de automóveis, este domingo, na freguesia da Falagueira, Venda Nova, na Amadora, Lisboa, após ter sido intercetado pela PSP, foi esta segunda-feira anunciado.Em comunicado, as autoridades referem que o suspeito confirmou os furtos e afirmou "ter partido os vidros das viaturas para retirar os pertences que lá se encontravam", tendo roubado um GPS, uma bateria portátil, quatro canivetes, várias ferramentas para quebrar vidros e várias moedas.De acordo com a PSP, o homem, suspeito da prática de crime de furto qualificado, conta com um total de 18 processos registados pela prática dos mesmo crimes, desde o dia 12 de maio.