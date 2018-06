Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por assalto com armas de fogo a carrinha de transporte de tabaco

O suspeito foi detido em casa.

Por Lusa | 12:26

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 30 anos "fortemente indiciado" por um assalto com armas de fogo a uma carrinha de transporte de tabaco, anunciou esta quarta-feira a polícia em comunicado.



De acordo com a PJ, o crime ocorreu a 23 de fevereiro deste ano, no concelho de Sintra, "quando três homens abordaram uma carrinha de transporte de tabaco, e, com recurso a armas de fogo," roubaram dinheiro e tabaco, num valor superior a cinco mil euros.



O suspeito foi detido em casa, onde também foi encontrada uma arma de fogo alegadamente "utilizada para consumação do crime", e foi presente ao primeiro interrogatório, do qual resultou a medida de coação de termo de identidade e residência.



A polícia informou ainda que outro suspeito do mesmo crime já se encontra preso, faltando encontrar o terceiro, além de "apurar o eventual envolvimento de todos os atos criminais semelhantes".