A Polícia Judiciária de Lisboa prendeu um homem, de origem asiática, por ter matado um compatriota com diversas pancadas de uma barra de ferro, acabando depois por estrangulá-lo.





O crime, que onoticiou, ocorreu na madrugada de 30 de maio na Rua Morais Soares, em Lisboa. O agressor sangrava do nariz quando se cruzou com a vítima e dois amigos. Os quatro discutiram e o agressor pegou então no objeto contundente, com o qual atingiu a vítima várias vezes.