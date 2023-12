Homem detido por balear outro homem e assaltar prostituta com arma

Um homem de 28 anos, já com penas de cadeia cumpridas por roubos e ofensas graves, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter baleado um homem num desentendimento. O detido é ainda suspeito de ter roubado um telemóvel a uma acompanhante numa casa de prostituição em Lisboa, estando agora a ser investigado por mais destes crimes.A investigação da secção de homicídios da PJ de Lisboa que conduziu à detenção foi aberta depois do suspeito ter baleado um jovem de 22 anos, numa perna e num braço, em Rio de Mouro, Sintra, a 10 de outubro. A vítima esteve dois dias internada.Quando a PJ estava a investigar este caso, recebeu novo inquérito relativo a um assalto à mão armada a uma casa de prostituição em Lisboa, a 25 do mesmo mês. Rapidamente se ligaram as duas ocorrências.O suspeito contactou a casa de prostituição através das redes sociais e marcou visita como cliente. Mal lhe abriram a porta, apontou a pistola a uma mulher de 30 anos e roubou um telemóvel. O homem, que já está em prisão preventiva, está a ser investigado em mais cinco assaltos armados a casas de prostituição.