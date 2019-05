Homem detido por bater em cão de dois meses

Um homem de 54 anos foi detido por maus tratos a animais domésticos, a 18 maio, na Pontinha, Odivelas, após ter sido abordado pela PSP no momento em que agrediu o seu cão, foi esta segunda-feira anunciado.Em comunicado, as autoridades informam que "visualizaram o suspeito no momento em que passeava um canídeo", tendo chicoteado o animal na zona da cabeça, "provocando a desorientação do animal, dor e sofrimento expresso por um ganir agudo".De acordo com a PSP, o homem não tinha qualquer documentação do animal de dois meses, que foi entregue à Proteção Civil de Odivelas.O detido foi notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público - Juízos de Pequena Instância Criminal da Comarca Lisboa Norte, em 20 de maio, pelas 14h00.