Homem detido por bater na mãe de 82 anos na Guarda

Dois homens, de 40 e 53 anos, foram detidos em Vila Nova de Foz Coa e Almeida, no distrito da Guarda, por violência doméstica, foi ontem anunciado.O mais novo agredia a ex-mulher, de 31 anos, e o outro a mãe, de 82 anos.Segundo a GNR, os dois suspeitos exerciam violência física e psicológica sobre as vítimas.A GNR recebeu denúncias de que as mulheres eram agredidas e avançou para as detenções.Os agressores foram presentes a juiz nas respetivas comarcas e ficaram proibidos de se aproximarem e contactarem as vítimas.