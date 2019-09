Homem detido por bloquear parquímetros em Lisboa

Detido em finais de agosto por, juntamente com um cúmplice, bloquear parquímetros na zona de São Domingos de Benfica, em Lisboa, o homem de 30 anos voltou a ser intercetado pela PSP.Desta vez foi visto a colocar um cartão dobrado na ranhura de um parquímetro, na rua Félix Correia, de modo a bloquear o dinheiro inserido pelos condutores. Depois, desimpedia a abertura e ficava com o dinheiro.Na situação detetada pela PSP no mês passado, os dois homens – sem-abrigo – usavam cartas de jogar dobradas para cometer o crime.