Homem detido por burla com contratos de arrendamento na Amadora

Um homem suspeito de burla envolvendo contratos de arrendamento foi detido no concelho da Amadora, no distrito de Lisboa, na segunda-feira, informou esta quinta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a polícia informa que o suspeito, de 25 anos, foi "detido em flagrante" pela Divisão Policial da Amadora, quando tentava fazer um segundo contrato de arrendamento para a mesma habitação.

Questionado pela polícia sobre os documentos de propriedade da habitação, o suspeito "acabou por admitir que não era sua propriedade e que tinha sido arrendada por um amigo", informação confirmada posteriormente junto do dono do imóvel.

A detenção foi feita na sequência da queixa de um cidadão que se deslocou à esquadra da Brandoa "para informar que tinha sido vítima de burla com um contrato de arrendamento de uma habitação e que estariam mais pessoas a ser burladas naquele preciso momento".

Segundo contou à PSP, o queixoso deu um sinal de 800 euros para arrendar a habitação em questão, mas apercebeu-se de que o suposto proprietário a mostrou a "mais pessoas" depois de ter celebrado o contrato.

A polícia deslocou-se ao local, onde o suspeito e dois cidadãos preenchiam outro contrato de arrendamento, tendo confirmado a existência de "dois contratos de arrendamento referentes à mesma habitação, com arrendatários diferentes".

Os dois cidadãos que estavam com o suspeito estavam prestes a fazer uma transferência monetária no valor do sinal solicitado, que acabou por não acontecer devido à chegada da PSP.

Ainda em presença da polícia, "apareceram mais pessoas que tinham agendado uma visita com o suspeito para um possível arrendamento".

A PSP apurou que a morada que constava nos contratos de arrendamento não era a mesma da habitação em questão -- estando a ser usada uma outra, sem que os respetivos proprietários soubessem -- e que o suspeito tem "quatro anúncios diferentes de arrendamento de habitação e de quarto na plataforma digital OLX, não sendo proprietário de nenhum deles".

A PSP recebeu queixas de mais quatro pessoas sobre o mesmo suspeito e pelo mesmo crime, estimando que este tenha angariado um total de 4.500 euros.