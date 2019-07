Homem detido por crime de incêndio florestal em Vila Nova de Foz Côa

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 79 anos, pelo crime de incêndio florestal, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que o homem foi detido na segunda-feira, através do Posto Territorial de Vila Nova de Foz Côa."Após o alerta de um incêndio florestal, os militares deslocaram-se de imediato ao local, acabando por deter um indivíduo que se encontrava a realizar uma queima de sobrantes, tendo o mesmo perdido o controlo do fogo, propagando-se a uma área de mato, consumindo 3,3 hectares", adianta a fonte.Segundo a GNR, o detido é hoje presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.