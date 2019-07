Um homem, de 57 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível prática de vários crimes de pornografia de menores.



De acordo com um comunicado da PJ, os crimes envolviam "vítimas menores de 16 anos de idade".





O homem foi identificado e detido pelas autoridades na região da Grande Lisboa. O comunicado refere que a detenção ocorreu "no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, com origem em denúncia decorrente de cooperação internacional".Na sequência desta detenção "foi apreendido material informático utilizado no cometimento dos crimes, e o seu exame permitirá apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita", refere o documento enviado à Comunicação Social.O homem, solteiro, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.