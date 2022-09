Homem detido por cultivo de estupefacientes em Gondomar

Um homem de 49 anos foi detido no concelho de Gondomar, na passada sexta-feira, por cultivo de estupefacientes.A operação foi conduzida pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia. Os militares efetuaram uma busca à casa do detido e apreenderam cinco plantas de canábis. O cultivo era feito numa propriedade vedada que impedia a visibilidade a partir do exterior.O homem foi constituído arguido e os dados da investigação foram comunicados ao Tribunal Judicial de Gondomar.