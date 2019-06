Homem detido por deflagrar artefacto pirotécnico durante jogo de futsal entre Sporting e Benfica

Foi detido um homem com 26 anos por ter deflagrado um artefacto pirotécnico no interior do Pavilhão João Rocha, esta quinta-feira durante o jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica.



De acordo com fonte da PSP, o homem é adepto do Sport Lisboa e Benfica e membro da claque No Name Boys, tendo sido notificado para comparecer no Campus da Justiça hoje mas acabou por faltar.

A deflagração destes engenhos explosivos dentro de Pavilhão torna-se ainda mais perigosa tendo em conta que se trata de um recinto fechado e pela proximidade que existe entre adeptos, agentes desportivos e forças de segurança.



Estes engenhos pirotécnicos quando deflagrados atingem temperaturas superiores a 700 graus centígrados, sendo que os gases por estes engenhos libertados possuem características tóxicas e cancerígenas.