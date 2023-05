Homem detido por degolar sem-abrigo que o ia assaltar em Lisboa

A PSP prendeu um homem por ter degolado outro, entre os 30 e os 40 anos, ao final da noite de 29 de abril na zona do Intendente, em Lisboa.

A vítima terá assaltado várias vezes o agressor. Este último, ao perceber que iria ser assaltado novamente no cruzamento da Rua do Benformoso com o Largo do Intendente, usou uma faca para degolar o ladrão.

Sem abrigo, assim como a vítima, o agressor esperou a chegada da PSP. Os agentes apreenderam a arma do crime, e acionaram os meios de socorro. O INEM acabou por confirmar o óbito da vítima.

A Polícia Judiciária foi chamada para a realização das necessárias perícias. Foi a PSP a apresentar o homicida a juiz, que decretou a prisão preventiva do mesmo.