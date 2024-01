Homem detido por disparar contra casa de ex-companheira em Peniche. Filha menor estava no interior da habitação

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve, esta quinta-feira, um homem de 42 anos suspeito de violência doméstica, com recurso a arma de fogo, contra a ex-companheira, no concelho de Peniche.Foram também apreendidas nove espingardas caçadeiras e 125 munições de vários calibres nos três mandados de busca da PJ.O crime ocorreu a 6 de novembro, durante a noite, no concelho de Peniche. O detido disparou contra a casa da ex-companheira, onde se encontrava uma filha menor. Foram ainda realizados disparos contra um carro e outros equipamentos do imóvel, provocando danos de valor considerável.O suspeito já tinha sido por outras vezes violento com a mulher, ameaçando-a de morte.