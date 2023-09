Um homem de 28 anos foi detido, esta terça-feira, na posse de uma arma branca no recinto das Festas das Vindimas de Palmela.



Os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), do posto de Palmela, receberam a denúncia de que o indivíduo estaria a fazer ameaças com uma faca. O suspeito acabou por ser detido e arma apreendida.

