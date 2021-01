Homem detido por fiscalizar uso de máscara nas ruas de Ovar com recurso a uma arma

A PSP de Ovar deteve um homem, de 33 anos, que circulava na rua com uma arma de fogo e que abordou várias pessoas por quem passou, com o objetivo de as fiscalizar em relação aos motivos da sua circulação e à obrigação do uso de máscara. O caso ocorreu esta manhã.





As autoridades receberam várias denúncias de pessoas que reportaram medo e inquietação devido à conduta do homem. O mesmo utilizava uma abordagem agressiva e intimidatória, gerando "alarido social", informa a PSP.





O suspeito foi intercetado na estrada de São João, em Ovar com a arma de de fogo à cintura. A mesma foi-lhe apreendida, assim como uma lata que continha 236 projéteis do calibre da respetiva arma.