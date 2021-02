Homem detido por injuriar, desobedecer e resistir à polícia no aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 39 anos já conhecido pela polícia pela prática de atividade comercial não autorizada no Aeroporto de Lisboa.O suspeito foi informado pelos agentes da PSP, esta segunda-feira, que deveria abandonar o interior do aeroporto por não apresentar razão legítima para ali estar e que deveria dirigir-se à sua residência. Quando foi informado que ia ser multado por se recusar a abandonar o local, o homem começou a injuriar os polícias.Os agentes acabaram por dar voz de detenção que também não foi acatada e o suspeito continuou a resistir.Segundo o comunicado da polícia, o suspeito já tinha sido autuado pelo mesmo motivo no passado dia 2 de fevereiro.