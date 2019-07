Um homem de 32 anos foi esta segunda-feira à tarde detido após ter insultado dois agentes da PSP que se encontravam no Campus da Justiça, em Lisboa, a fazer segurança ao debate instrutório do processo da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete.



O detido, que estava ainda a filmar os polícias, responde hoje a juiz por injúrias, ameaças e resistência e coação aos agentes.

