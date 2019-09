Homem detido por introduzir droga em chouriças caseiras na prisão

Um homem de 34 anos que estava com apresentações periódicas no âmbito de um processo de tráfico de droga foi detido pelo NIC da GNR de Viseu quando tentava meter droga no estabelecimento prisional da cidade dissimulada em chouriças caseiras.

Os investigadores da GNR suspeitavam que o supeito, apesar da medida de coação, continuava com a prática do crime e montaram uma operação que contou com a colaboração dos serviços prisionais.





O suspeito ia a entrar na cadeia com comida para entregar ao irmão, que está em prisão preventiva no âmbito do mesmo processo de tráfico de droga. Os cães pisteiros que auxiliaram a operação deram sinal de que nas chouriças estaria droga, suspeitas que se confirmaram: foram seis doses de haxixe, 12 doses de cocaína e 32 doses de heroína.A droga seria para traficar no interior da cadeia e poderia render centenas de euros. O homem foi detido e presente a um juiz do Tribunal Judicial de Viseu que o encaminhou para o Estabelecimento Prisional de Lamego onde vai aguardar julgamento em prisão preventiva o desenvolvimento dos processos.