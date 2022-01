Um homem, de 34 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária por ser suspeito de ter ateado fogo à casa onde vivia, em São Brás de Alportel.





Segundo oapurou, o incêndio ocorreu no fim de semana passado, no interior de uma habitação que tinha sido recuperada pelo Município de São Brás de Alportel, com vista ao arrendamento a preços acessíveis. O detido morava sozinho e é suspeito de ter usado um isqueiro para pegar fogo a roupas e móveis dentro da casa, colocando em perigo a sua própria vida, como a de outros moradores.