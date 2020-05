Homem detido por obrigar o filho de sete anos a mendigar no Porto

Um magistrado do Ministério Público deu voz de detenção, ao início da tarde deste sábado, a um homem de 39 anos que estava a obrigar o filho, uma criança de 7 anos, a mendigar na rua de Santa Catarina, no centro do Porto.

O procurador da República chamou, de seguida, a PSP, tendo os agentes levado o suspeito, residente na mesma cidade, e apreendido o dinheiro que tinha sido angariado. No local, encontrava-se ainda outro menor, sobrinho do detido.

Ao que o Correio da Manhã apurou, o magistrado requereu ainda que fosse acionada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.