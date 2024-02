Homem detido por pagar a médico para passar certificados de óbito falsos no Algarve

Um homem com cerca de 60 anos foi detido, esta terça-feira, por suspeitas do crime de corrupção ativa e posse de arma proibida, no âmbito da operação "Anúbis", que, no início de janeiro, levou à detenção de um médico suspeito de passar certificados de óbito falsos , divulgou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).O suspeito foi detido na sequência de buscas domiciliárias e está "fortemente indiciado de ter pago contrapartidas financeiras ao médico detido na mesma operação a 9 de janeiro, pela emissão de certificados de óbito, tendo em vista agilizar funerais", pode ler-se na nota da PJ.