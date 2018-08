Homem detido por pesca ilegal com utilização de produtos químicos em Bragança

Foram apreendidos cerca de 40 quilos de peixe.

11:04

Um homem de 53 anos foi detido por pesca ilegal com utilização de produtos químicos na segunda-feira, nas margens do Rio Sabor, em Macedo do Peso, em Bragança.



Durante uma ação de patrulhamento, os militares do Comando territorial de Bragança, através do posto territorial de Mogadouro, procederam à detenção do homem, que estaria a utilizar produtos químicos na prática da pesca.



Dessa ação de patrulhamento resultou ainda a apreensão de 40 quilos de peixe, um quilo de benzina química, uma viatura, uma embarcação, seis redes de pesca e quatro lanternas, segundo informações avançadas pela Guarda Nacional Republicana.



Depois da detenção, o homem foi presente a juiz do Tribunal Judicial de Mogadouro,onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.