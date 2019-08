Homem detido por pornografia de menores em Sintra

A Polícia Judiciária deteve em Sintra um homem de 53 anos, por suspeitas de ter cometido vários crimes de pornografia de menores, envolvendo vítimas com menos de 16 anos.Em comunicado, a PJ adianta que a detenção do suspeito ocorreu na zona de Sintra, no âmbito de uma investigação que começou em janeiro e que teve origem numa "ação de prevenção contra a produção, disseminação e aquisição de conteúdos de abuso sexual de crianças em ambiente digital".A polícia apreendeu material informático utilizado na prática dos crimes, "cujo exame permitirá apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita, que tem lugar, pelo menos, desde o ano de 2011".O tribunal obrigou o suspeito a apresentações diárias às autoridades policiais como medida de coação.