Homem detido por posse de arma proibida em Beja

Um homem, de 68 anos, foi detido esta quarta-feira em Trigaches, Beja, pela posse de arma proibida.



De acordo com um comunicado da GNR de Beja, "no âmbito de uma denúncia por desacatos na via pública em Trigaches, os militares ao chegarem ao local da ocorrência detetaram que o autor dos distúrbios tinha na sua posse uma arma transformada".





Depois da detenção, as autoridades efetuaram uma busca na casa do suspeito e apreenderam ainda duas armas de caça obsoletas, duas armas de pressão de ar e duas munições calibre .22.

O detido, com antecedentes criminais por distúrbios e violência associada ao consumo de álcool, foi presente ao Tribunal Judicial de Beja.



Foi aplicada ao suspeito a medida de coação de termo de identidade e residência.