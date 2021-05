Um divorciado, de 43 anos, residente na região da Azambuja, foi detido pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UN3CT) da Polícia Judiciária pela posse de ficheiros informáticos de pornografia de menores.





O suspeito foi identificado e preso no âmbito de uma investigação com apoio internacional, em redes ‘peer to peer’, ou seja, que permitem a troca de ficheiros informáticos entre utilizadores registados. Todo o material apreendido ao homem envolvia vítimas com menos de 14 anos. O detido estava esta sexta-feira ao final da tarde a ser presente a tribunal.