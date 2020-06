Homem detido por posse ilegal de armas de fogo em Moura

A GNR deteve um homem de 51 anos por posse ilegal de armas de fogo, em Moura, no distrito de Beja, revelou hoje aquela força de segurança.

Segundo o Comando Territorial de Beja da GNR, o suspeito foi detido na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal, de Moura.

A detenção, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), teve origem numa investigação, iniciada há um mês, relacionada com distúrbios na via pública, em que o homem é "suspeito de ter disparado tiros para o ar quando se encontrava embriagado".

A ação envolveu duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que permitiram apreender ao suspeito, três armas de fogo, uma mira telescópica, 59 munições, sete invólucros deflagrados, vários objetos probatórios da utilização de armas de fogo, uma faca artesanal, uma catana de fabrico artesanal e uma espada.

De acordo com a GNR, o suspeito não tem licença de uso e porte de arma, tendo sido constituído arguido um outro homem, de 57 anos, por lhe ter comprado uma arma de fogo sem documentação.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo crime de condução sob a influência do álcool, foi presente ao Tribunal Judicial de Moura, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Moura e do Destacamento de Intervenção de Beja.