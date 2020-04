Homem detido por posse ilegal de armas em processo de violência doméstica em Manteigas

A GNR deteve um homem de 71 anos por posse ilegal de armas, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Manteigas, no distrito da Guarda, anunciado esta terça-feira.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na segunda-feira, através do Posto de Gonçalo, no concelho da Guarda.

"Na sequência de uma denúncia de que estariam a ocorrer desacatos entre um casal, os militares deslocaram-se de imediato à residência do suspeito, onde apuraram que a companheira, de 69 anos, teria sido vítima de ameaças de morte e injúrias à sua honra e dignidade", refere a GNR em comunicado divulgado esta terça-feira.

No âmbito da ação policial, os militares apuraram que o suspeito tinha na sua posse armas sem documentação de registo e que não estava habilitado para as utilizar, tendo-lhe sido apreendidas duas armas de caça e uma arma de ar comprimido com mira telescópica.

A GNR adianta que a vítima foi encaminhada para uma casa de abrigo.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Guarda.