Homem detido por posse ilegal de armas na Guarda

GNR apreendeu duas espingardas de caça de calibre 12 milímetros, duas carabinas não registadas, um cano de arma, uma arma pressão de ar e 252 munições.

Por Lusa | 13:37

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve um homem com 46 anos, por posse de arma proibida, no concelho de Almeida, foi esta segunda-feira anunciado.



A GNR refere, em comunicado, que o homem foi detido através do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso, no âmbito de um inquérito que decorria há cerca de seis meses, pelo crime de ameaça e coação.



Durante a realização de duas buscas, uma domiciliaria e outra a um veículo, a GNR apreendeu duas espingardas de caça de calibre 12 milímetros, duas carabinas não registadas, um cano de arma, uma arma pressão de ar e 252 munições de diversos calibres.