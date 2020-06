Homem detido por recusa usar máscara nos CTT

Um homem de 63 foi detido pela PSP por se recusar usar máscara de proteção contra a Covid-19 no interior dos CTT de Oeiras. O indivíduo tinha uma máscara no bolso mas afirmou várias vezes, exaltado, que estava melhor protegido com um cachecol vermelho que tinha sobre a boca e nariz.



A detenção por desobediência ocorreu na manhã de segunda-feira. O homem foi advertido pelos CTT, mas insistiu e a PSP foi chamada. Os agentes tentaram convencê-lo mas ele insistiu que queria ser atendido sem máscara. Foi levado para a esquadra e solto por ordem do Ministério Público.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários