Homem detido por roubar e tentar violar mulheres em ecovia do Lima na Ponte da Barca

A PJ de Braga deteve um cadastrado, de 54 anos, que nas últimas semanas atacou várias mulheres na ecovia do Lima, na Ponte da Barca. As vítimas eram surpreendidas durante a caminhada, arrastadas para locais ermos e alvo de tentativas de violação.Nos dois últimos casos, o mais recente no domingo, a mulher ficou sem o telemóvel. A PJ de Braga já estava a investigar o sem-abrigo e conseguiu detê-lo e recuperar os bens.Carlos ‘da Mana’, como é conhecido, resistiu à detenção. O juiz que o ouviu em primeiro interrogatório judicial mandou-o para a cadeia.