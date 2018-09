Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por roubar turista em Lisboa

Crime aconteceu durante a madrugada de domingo, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

Um grupo de agentes da PSP detiveram um homem, de 32 anos, no domingo de madrugada, pelas 03h25, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, pelo crime de roubo por esticão na via pública.



O suspeito abordou uma turista na rua, na tentativa de lhe roubar a mala que a vítima levava-a a tiracolo, através de um forte esticão – com recurso à violência. Porém, o assaltante não conseguiu ficar com a carteira da vítima.



No entanto, obrigou-a a entregar todo o dinheiro que tinha em sua posse, conseguindo, assim, roubar 35 euros em notas.



O homem, de 32 anos, já era conhecido pelo furto de carteiras em locais mais movimentados por turistas. Desta vez atacou com violência.