Homem detido por roubo agravado e posse de arma proibida

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária na sequência de um assalto à mão armada no Porto. O suspeito está indiciado pelos crimes de abuso de cartão de garantia e crédito, posse de arma proibida e roubo avançado com arma de fogo.



Os crimes foram cometidos em dezembro de 2022. O suspeito, de 24 anos, ameaçou a vítima, que estava no carro, com a arma de fogo e roubou-lhe objetos pessoais e cartões de crédito, avança a PJ em comunicado.





O detido, que já tinha sido identificado por tráfico de estupefacientes, furto qualificado, burla informática e roubo, vai ser presente a tribunal.