Homem detido por roubos no Bairro Alto já tinha sido condenado a 13 anos de prisão

Um homem de 30 anos foi detido pela PSP no passado dia 25 de Abril por suspeita de dois crimes de roubo agravado.

Os assaltos foram realizados no fim-de-semana, na zona do Bairro Alto, em Lisboa e, mais tarde, o suspeito foi identificado na zona do Cais do Sodré. A detenção foi efetuada através da emissão de Mandados de Detenção Fora de Flagrante Delito, emitidos por Autoridade Polícia Criminal.

O detido já havia sido condenado a 13 anos de prisão e tinha sido recém-libertado. No primeiro Interrogatório Judicial, foi-lhe aplicada, a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

As vítimas sofreram prejuízos num valor total de 1010 euros.

Em comunicado, a PSP garante que tem tentado garantir uma "prevenção da criminalidade violenta e grave, nas zonas do Cais do Sodré e Bairro Alto" reforçando o nível de empenhamento diário para neutralizar os agentes causadores destas situações.