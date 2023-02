Homem detido por sequestrar e violar rapariga de 18 anos a quem deu boleia em Silves

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 58 anos, por supeitas da prática dos crimes de sequestro e tentativa de violação contra uma rapariga de 18 anos, em Sines.A vítima encontrava-se junto a uma estação ferroviária, no passado dia 29 de dezembro, quando o alegado agressor lhe ofereceu boleia para casa. A rapariga aceitou a boleia e durante a viagem, em vez de irem para a sua residência, o homem "dirigiu-se a um estaleiro onde reside", parou o carro no interior do mesmo e fechou o portão para a vítima não poder fugir, de acordo com um comunicado da PJ.O homem apertou o pescoço da vítima até a mesma perder a consciência e arrastou-a para uma casa de madeira perto do estaleiro onde se encontravam. Durante o processo, a vítima acordou, conseguiu fugir e ao saltar uma vedação conseguiu pedir ajuda a um carro que estava perto do local do alegado crime.Após investigação dos factos, a PJ e a GNR deteram o suspeito, carpinteiro de profissão.O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.