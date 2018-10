Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por simular roubo de telemóvel

Suspeito confessou tê-lo feito para conseguir a devolução do dinheiro do seguro. Caso ocorreu em Lisboa.

Por M.C. | 09:19

A PSP do Parque das Nações, Lisboa, deteve um homem de 32 anos por ter simulado um crime de roubo de telemóvel.



O suspeito confessou tê-lo feito para conseguir a devolução do dinheiro do seguro.



Este ano, segundo o comando da PSP de Lisboa, já ocorreram cerca de 40 situações do género, que estão a ser investigadas.