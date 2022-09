Homem detido por suspeita de atear fogo à sede da Junta de Freguesia de Bougado

Um homem foi detido por suspeita de atear fogo à sede da Junta de Freguesia e do gabinete da Segurança Social, em Santiago de Bougado, Trofa. O incidente ocorreu no passado dia 11 de setembro.Segundo avança o comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem, de 56 anos, é suspeito de ter usado um engenho incendiário para atear o fogo ao edifício, num "aparente quadro depressivo".O alerta do incêndio foi dado por populares.O suspeito não tem antecedentes criminais e vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.