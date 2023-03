Homem detido por suspeita de pornografia de menores em Sertã

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 39 anos por suspeita da prática de pornografia de menores no concelho de Sertã, refere a PJ em comunicado.De acordo com a mesma fonte, no âmbito de uma investigação a PJ detetou, nos sistemas informáticos que eram utilizados pelo suspeito, registos de descarga, partilha e guarda de milhares de fotografias e vídeos com ficheiros pornográficos de menores de 14 anos.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais na autoridade policial da área de residência.