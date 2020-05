Homem detido por suspeita de roubar e incendiar casa em Leiria

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito da prática dos crimes de furto qualificado e de incêndio numa casa numa freguesia do concelho de Leiria, anunciou aquele órgão criminal.

No âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, foi detido, fora de flagrante delito, por determinação do Ministério Público titular do inquérito, um homem suspeito da prática de um crime de furto qualificado e de um crime de incêndio, refere uma nota de imprensa da PJ.

Segundo a PJ, na noite de 29 para 30 de abril, numa freguesia do concelho de Leiria, o suspeito terá furtado "objetos e artefactos em ouro do interior de uma residência" e provocado um incêndio, "de que resultou a destruição parcial da habitação, para destruir indícios do furto".

Na sequência do cumprimento de mandado de busca domiciliária, foram apreendidos objetos produto do crime e material utilizado para sua consumação.

O detido, com 40 anos e com a profissão de ajudante de motorista, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.