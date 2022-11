Homem detido por suspeita de tráfico de armas em Lamego

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, em Lamego, um homem suspeito de traficar armas.Esta quarta-feira, a PJ realizou 16 buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo detido em flagrante delito cinco homens, com idades entre os 40 e os 60 anos, que se encontravam na posse de armas proibidas, nomeadamente 11 armas de fogo com diferentes calibres e 1300 munições, como se pode ler no comunicado da PJ.O detido, de 60 anos, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.