Um homem de 54 anos foi detido, esta sexta-feira, por suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de coação, todos agravados, em Ponte de Lima.O suspeito agiu num contexto familiar e de coabitação com a menor. Os abusos começaram no início de 2016, quando a vítima tinha apenas 13 anos, e prolongaram-se até meados de 2021, refere a Polícia Judiciária em comunicado.De acordo com a mesma fonte, o homem vai ser presente à autoridade judiciária competente para a aplicação das medidas de coação.