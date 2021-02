Homem detido por suspeitas de agredir e ameaçar de morte mulher em Vila Nova de Gaia

Um homem de 52 anos foi detido em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, por suspeitas de injuriar, agredir e ameaçar de morte a mulher com quem estava casado há três anos, adiantou esta sábado a GNR.

Em comunicado, esta força policial referiu que o suspeito tem já antecedentes criminais pela prática de violência doméstica.

No âmbito desta investigação, os militares apuraram que o arguido agrediu, injuriou e ameaçou de morte a mulher, de 48 anos, e tinha comportamentos de controlo sobre ela.

A GNR explicou que o alegado agressor mantinha a vítima em casa em total isolamento social, aproveitando-se do facto de ela não ter qualquer apoio familiar.

"A vítima era sujeita a maus-tratos sexuais, sendo ameaçada com recurso a armas de fogo, o que a levou a refugiar-se num local seguro", frisou.

Na sequência de cinco mandados de busca, uma domiciliária e quatro em veículos, os militares apreenderam quatro armas de fogo e várias munições de diferentes calibres.