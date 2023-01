Homem detido por suspeitas de violência doméstica e posse de droga em Santa Maria da Feira

Um homem, de 24 anos, foi detido, esta segunda-feira, em Santa Maria da Feira, pela suspeita do crime de violência doméstica, sobre a ex-companheira, e também pela posse de estupefacientes e armas proibidas. O detido exercia violência física, verbal e psicológica sobre a vítima, de 37 anos.Durante as diligências, a autoridade apreendeu, na habitação e no carro suspeito, 311,25 gramas de Haxixe, que correspondem a 622 doses, uma réplica de arma de fogo, duas munições de salva de calibre desconhecido, uma munição de calibre 12 contendo chumbos, uma arma artesanal/ replica de arma de fogo feita através de invólucros de munições, dois Sabres, três baínhas de armazenar Sabres, duas Matracas, um arco, uma bolsa em madeira das flechas do arco, quatro Paus de madeira que se assemelham a flechas, uma Lança em madeira, dois tacos de Basebol, quatro Navalhas e três mil seiscentos e quinze euros em notas.O detido vai ser presente ao tribunal de instrução criminal da Feira. No final do primeiro interrogatório judicial, serão conhecidas as medidas de coação.A operação contou com o apoio da GNR da Feira e equipas Táticas do Destacamento de Intervenção da GNR de Aveiro.