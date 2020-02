Homem detido por tentar atropelar agente da PSP em desfile de Carnaval

Um homem foi detido por tentar atropelar um agente da PSP esta terça-feira, durante um desfile de Carnaval, na Avenida Doutor Sidónio Pais, em Barcelos. O elemento policial, que se encontrava a regularizar o trânsito, terá informado o condutor que não podia continuar a marcha naquele local, de acordo com informação avançada pela PSP através de comunicado.



O homem, de 59 anos, mostrava-se "agitado e agressivo", de acordo com a mesma fonte. Depois do agente ter ordenado que desligasse o viatura, "o suspeito acelerou bruscamente iniciando a marcha, tendo tentado atropelar o agente de autoridade, acabando por o arrastar em cerca de vinte metros e colocando-se em fuga. O elemento foi receber tratamento hospitalar tendo sofrido varias escoriações", lê-se no documento.





O homem acabou por ser detido minutos após serem feitas diligências para o localizar, sendo intercetado na sua residência, momento em que apresentou uma atitude agressiva, "injuriando e ameaçando o elemento policial".

O homem será presente a juiz durante a tarde desta quarta-feira no Tribunal Judicial de Barcelos, onde irá conhecer as medidas de coação.