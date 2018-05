Homem detido por tentar esfaquear colegas de casa em Beja

Foi detido por suspeita de crimes de homicídio na forma tentada e de ofensa à integridade física qualificada.

12:10

A Policia Judiciária deteve um homem de 46 anos pela presumível prática dos crimes de homicídio na forma tentada e de ofensa à integridade física qualificada.



Em comunicado, a PJ anuncia que o crime terá acontecido no sábado à noite, no interior de uma casa em Beja, onde todos moravam. O suspeito, "munido com um canivete, golpeou a face de uma das vítimas e o pescoço e o tórax da outra vítima".



As vítimas são dois irmãos, de 30 e 31 anos, que partilhavam habitação com o suspeito. O crime terá acontecido "numa discussão entre todos".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.