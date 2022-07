Homem detido por tentar matar a ex-namorada e atual companheiro em Barcelos

Um homem, de 26 anos, foi esta segunda-feira detido pela Polícia Judiciária por ter tentado atropelar a ex-namorada e o atual companheiro desta em Chorente, Barcelos, disse esta segunda-feira fonte daquela força.O suspeito está indiciado por homicídio qualificado, na forma tentada.Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, na madrugada desta segunda-feira, "conduziu a sua viatura contra as vítimas", que conseguiram escapar "pela rapidez com que conseguiram fugir ao embate". Na origem do crime estão motivos passionais.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.