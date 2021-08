Homem detido por tentar matar mulher à facada durante encontro sexual no Bombarral

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria, suspeito do crime de tentativa de homicídio, por ter esfaqueado uma mulher, de 46 anos, durante um encontro sexual ocorrido no Bombarral.Em comunicado, enviado esta sexta-feira, a PJ explica que o suspeito desferiu "sobre a vítima um golpe no pescoço, com uma faca, em zona suscetível de provocar a morte". A mulher teve que receber assistência hospitalar.Após investigação foi possível identificar o suspeito, tendo a PJ procedido à sua detenção. Presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva.