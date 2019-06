A GNR deteve um homem de 51 anos por tentativa de furto no interior de residências, na localidade de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, foi esta sexta-feira anunciado.Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi detido em flagrante delito, através do Posto Territorial de Vila Nova de Foz Côa, após ter sido surpreendido a furtar uma residência.A GNR comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.