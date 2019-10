Homem detido por tentativa de homicídio em Alcanena

Um homem foi detido no passado dia 09 de outubro por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na zona de Minde, Alcanena, em junho de 2019.



De acordo com um comunicado da PJ, "o suspeito estava munido de uma arma branca de grandes dimensões quando desferiu um golpe na vítima, um homem de 28 anos de idade, na zona esquerda do tórax com perfuração da pleura e fratura de uma costela, colocando-o em perigo de vida."





"Após a prática destes atos, o arguido, acompanhado do seu irmão e também suspeito nos factos em investigação, deslocaram-se para a residência deste último, levando consigo a arma do crime", avança o comunicado.O detido foi presente às autoridades judiciárias, ficando sujeito a apresentações trissemanais no posto policial