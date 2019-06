Homem detido por tráfico de droga em Beja

A GNR deteve um homem e constituiu outros dois arguidos por suspeitas de tráfico de droga, em Beja, numa operação em que apreendeu 660 doses de cocaína e dez de haxixe, foi esta sexta-feira anunciado.O homem, de 37 anos, foi detido e os outros dois, de 39 e 47 anos, foram constituídos arguidos na quinta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de droga, que decorreu durante um ano, refere a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.No âmbito da investigação, a GNR apurou que o grupo se abastecia de droga em Espanha com o intuito de a vender no distrito de Beja.Durante a operação, os militares da GNR deram cumprimento a 10 mandados de busca, cinco domiciliárias e cinco em veículos, que resultaram na apreensão da droga e de cinco veículos, sete munições de calibre 9 milímetros, três telemóveis, um punhal e 45 euros em dinheiro.O detido, com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de droga, vai ser presente ao Tribunal de Beja para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.A ação foi realizada por elementos dos núcleos de investigação criminal de Beja, Moura e Almodôvar, do Posto Territorial de Beja e do Destacamento de Intervenção de Beja da GNR, com o apoio da PSP.